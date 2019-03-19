Hubble зняв у космосі дивовижний "хрест Ейнштейна"

Вчені вдруге в історії отримали знімок "хреста Ейнштейна". Це гравітаційно лінзоване зображення екстремально далекої галактики.

Знімок був зроблений телескопом Hubble і демонструє почетверене зображення – коли віддалений об'єкт видно навколо центральної галактики-лінзи як чотири об'єкти.

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Це дослідження, яке об'єднало зображення з космічного телескопа Hubble зі спектроскопічними спостереженнями з GTC, підтвердило існування нового прикладу гравітаційної лінзи – явища, передбаченого загальною теорією відносності Альберта Ейнштейна.

У цьому випадку ефект зміни об'єкта спричинений галактикою, яка діє, як збільшувальне скло, посилюючи і спотворюючи на чотирьох окремих зображеннях у формі хреста світло іншої галактики, розташованої на відстані 20 мільярдів світлових років.

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