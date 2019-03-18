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Чи є там золото? У NASA показали своє відео до Дня Патріка
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Космічне агентство США NASA також приєдналось до святкування Дня Патріка, яке 17 березня поглинуло майже весь світ, а не лише Ірландію. Щоправда, науковці по-своєму побачили цю дату.
Національне космічне агентство США NASA відоме своїм вмінням креативно подавати інформацію та інтригувати. До того ж, воно має власні сторінки в соцмережах з величезною кількістю читачів. Там, окрім важливих даних та свіжих новин, науковці діляться і різними цікавими речами, пов'язаними не лише з життям на орбіті та поза нею.
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До Дня святого Патріка, який відзначали 17 березня, у NASA показали власне "зелене" відео, приєднавшись до святкування. Щоправда, ідеального забарвлення додало саме Полярне сяйво, яке було знято з борту Міжнародної космічної станції астронавтом Джеффом Вільямсом.
"Чи є у кінці зеленого сяяння горщик з золотом? Ми не впевнені, але ці танцюючі зелені вогні створюють вражаючий вигляд, який ідеально підходить до Дня святого Патріка", – відзначили у NASA.
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