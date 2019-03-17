Безлюдна Австралія з космосу: вражаючі фото від астронавта

У мережі показали, як виглядає найменш заселений район Австралії з орбіти Землі. Нагадує фантастичне фото іншої планети!

Астронавт з Німеччини Александр Гертс, який зараз живе та працює на борту Міжнародної космічної станції, активно веде свій акаунт в соцмережі Twitter. Там науковець публікує різноманітні ефектні знімки нашої планети з орбіти. Тож не дивно, що за профілем Гертса стежать понад 1,27 млн осіб.

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Нещодавно він поділився незвичайними кадрами Австралії, які заворожують.

"Один з найцікавіших пейзажів на нашій планеті: австрійські пустоші", – відзначив він. Додамо, що Австралія вважається однією з найбільш урбанізованих країн світу, а все населення зосереджується у міста уздовж східного чи південного узбережжя або поряд. Однак є й території з площею у 6,5 млн квадратних кілометрів, де мешкають менш як 60 тисяч осіб.

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