Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Безлюдна Австралія з космосу: вражаючі фото від астронавта

  • 25
Австралія з космосу - фото 1
Австралія з космосу / twitter.com/Astro_Alex

У мережі показали, як виглядає найменш заселений район Австралії з орбіти Землі. Нагадує фантастичне фото іншої планети!

Астронавт з Німеччини Александр Гертс, який зараз живе та працює на борту Міжнародної космічної станції, активно веде свій акаунт в соцмережі Twitter. Там науковець публікує різноманітні ефектні знімки нашої планети з орбіти. Тож не дивно, що за профілем Гертса стежать понад 1,27 млн осіб.

І ще: Біля Землі пролетить гігантський 40-метровий астероїд

Нещодавно він поділився незвичайними кадрами Австралії, які заворожують.

"Один з найцікавіших пейзажів на нашій планеті: австрійські пустоші", – відзначив він. Додамо, що Австралія вважається однією з найбільш урбанізованих країн світу, а все населення зосереджується у міста уздовж східного чи південного узбережжя або поряд. Однак є й території з площею у 6,5 млн квадратних кілометрів, де мешкають менш як 60 тисяч осіб.

Читайте також: Дивіться останні фотографії Марса, зроблені ровером Opportunity

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2169
ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
  • 15 березня, 12:05
  • 803
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • 14 березня, 13:28
  • 1321853
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології