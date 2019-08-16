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Huawei знову відклала реліз гнучкого смартфона Mate X

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Наразі реліз Huawei Mate X знову відклали - фото 1
Наразі реліз Huawei Mate X знову відклали

Компанія Huawei оголосила про перенесення релізу смартфона Mate X. Прес-служба вендора запевнила користувачів, що гаджет все ж дебютує до кінця поточного року та розповіла про деякі особливості наступної версії гнучкого пристрою.

Згідно із заявою Huawei, роздрібний дебют Mate X відбудеться у листопаді. Крім того, в компанії заявили, що наступного року з'явиться новий гнучкий смартфон, який отримає додаткові дисплеї. Вони, ймовірно, з'являться на зовнішній частині корпусу.

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Модель, продемонстрована на прес-конференції, дещо відрізняється від варіанту, показаного генеральним директором Huawei раніше – апарат отримав доопрацьований механізм розвороту дисплея Falcon Hinge і тоншу кнопку блокування.

Представники вендора також розповіли про ранні модифікації пристрою, які в результаті були визнані невдалими. Зокрема, виробнику довелося відмовитися від заміни сталевого каркаса на алюмінієвий через меншу зносостійкість останнього.

Huawei Mate X покажуть до кінця року - фото 347965
Huawei Mate X покажуть до кінця року

Не пішли в серію й інші перспективні ідеї: наприклад, скляне покриття задньої панелі або висувний дисплей, що згортається в рулон. У фінальній ревізії Mate X використовуватиметься гнучкий дисплей з пластиковим покриттям, оскільки по-справжньому гнучке скло ще не з'явилося на ринку.

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Джерело: Techradar
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