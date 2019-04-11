Глава OnePlus розкритикував новий тренд на ринку смартфонів

В останні роки виробники почали активно експериментувати з кольорами смартфонів. Більшості користувачів така різноманітність припала до душі, однак генеральному директору OnePlus Піту Лау так не здається. Він вважає, що яскраві варіанти кольорів – не найкраща ідея.

Глава OnePlus заявив, що яскраві кольори привертають увагу і підходять для презентації, але в реальності ці моделі продаються не дуже добре. Він упевнений, що люди не в захваті від процесу вибору кольору, і тому компанія не має наміру пропонувати більше варіантів попри тиск з боку відділу маркетингу.

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Відзначимо, що OnePlus постійно експериментує, випускаючи свої смартфони в незвичайних і яскравих кольорах. Правда, найчастіше такі моделі дорожчі за звичайні. Не виключено, що через це компанія і не спостерігає шаленого попиту на них.

Глава OnePlus критикує новий тренд на кольори / Hardware Upgrade

Судячи зі слів глави OnePlus, очікувати прийдешній смартфон з індексом 7 у трендових кольорах не варто. За останніми чутками, смартфон буде випущений відразу у двох версіях: звичайний OnePlus 7 та 7 Pro зі збільшеною діагоналлю, загнутими краями дисплея і, можливо, підтримкою 5G.

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