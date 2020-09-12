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Huawei запатентувала смартфон з безмежним дисплеєм: фото

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Huawei - фото 1
Huawei / cgtn

За минулі роки Huawei вивела на ринок безліч цікавих моделей смартфонів, включаючи складні Huawei Mate X і Mate Xs. Але, схоже, слава Xiaomi з концептуальним смартфоном Mi Mix Alpha не дає Huawei спокою.

Так, компанія запатентувала конструкцію смартфона з двостороннім зігнутим дисплеєм.

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Заявка на патент була подана в CNIPA (Національне управління інтелектуальної власності Китаю). Документація, яка містить опис конструкції зображення пристрою, була опублікована 11 вересня 2020 року.

Запатентований смартфон нагадує Huawei Mate X в складеному стані. Екран тут простягається до тильної панелі через ліву грань, утворюючи двосторонній "безмежний" дисплей. Фронтальної камери немає, бо вона зайва, адже при зйомці селфі можна користуватися тильною частиною дисплея, а на невеликій смужці корпусу ззаду розташований основний модуль на три камери.

Як уже згадувалося вище, в цілому дизайн цього смартфона від Huawei нагадує Xiaomi Mi Mix Alpha, що трохи знижує цінність запатентованої моделі.

Huawei запатентувала смартфон з безмежним дисплеєм: фото - фото 425091

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Джерело: androidheadlines
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