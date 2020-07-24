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Huawei представила нові бездротові навушники
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Китайська компанія Huawei презентувала бездротові навушники Freebuds 3i TWS. Гарнітура з сенсорним управлінням і батареєю в 37 mAh представлена для індійського ринку.
Навушники Freebuds 3i TWS забезпечують до 3,5 години прослуховування музики на одній зарядці. Пристрій оснащений батареєю потужністю у 37 ампер на годину. Freebuds 3i TWS важать 5,5 грамів кожен і підключаються за допомогою Bluetooth 5.0.
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У комплекті до гаджета додається зарядний чохол з батареєю місткістю 410 ампер на годину, що може продовжити час користування навушників до 14,5 години. Регулювання гарнітури здійснюється сенсорним управлінням через подвійне торкання.
Навушники доступні e вуглецево-чорному і керамічно-білому кольорах. Новинку випустили для індійського ринку. Її роздрібна вартість складе 135 доларів. На прилавках гаджет з'явиться з 6 серпня.
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