Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів

Рівно за тиждень до закінчення цього року компанія Huawei відзвітувала, що вже реалізувала понад 200 мільйонів смартфонів.

Як ви вже здогадалися, для Huawei це новий рекорд. Для порівняння, за підсумками 2017 року Huawei реалізувала 153 мільйони пристроїв.

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Найбільший внесок у досягнення цього значущого результату внесли смартфони серій Huawei P20, Mate 20 і Honor 10. Саме ці смартфони продавалися значно більше за інші моделі, і є найуспішнішими моделями виробника.

Можна тільки гадати, наскільки б поставки могли бути вищими, якби Huawei на початку цього року змогла повноцінно вийти на американський ринок смартфонів, і якби не були зараз у США серйозні претензії до китайських компаній і Huawei зокрема.

Huawei побили новий рекорд / CNe

Як відзначають в Huawei, на сьогодні її смартфонами користуються понад 500 млн осіб в 170 країнах світу. Залишається додати, що план Huawei з продажу смартфонів на наступний рік – 230-250 млн одиниць.

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