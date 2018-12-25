На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів
-
- 14
Рівно за тиждень до закінчення цього року компанія Huawei відзвітувала, що вже реалізувала понад 200 мільйонів смартфонів.
Як ви вже здогадалися, для Huawei це новий рекорд. Для порівняння, за підсумками 2017 року Huawei реалізувала 153 мільйони пристроїв.
І ще: Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
Найбільший внесок у досягнення цього значущого результату внесли смартфони серій Huawei P20, Mate 20 і Honor 10. Саме ці смартфони продавалися значно більше за інші моделі, і є найуспішнішими моделями виробника.
Можна тільки гадати, наскільки б поставки могли бути вищими, якби Huawei на початку цього року змогла повноцінно вийти на американський ринок смартфонів, і якби не були зараз у США серйозні претензії до китайських компаній і Huawei зокрема.
Як відзначають в Huawei, на сьогодні її смартфонами користуються понад 500 млн осіб в 170 країнах світу. Залишається додати, що план Huawei з продажу смартфонів на наступний рік – 230-250 млн одиниць.
Читайте також: Samsung Galaxy S10: з'явилася нова інформація та дата презентації
-
20:22Хайді Клум оголосила про заручини зі своїм 29-річним обранцем
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
19:34Продуктивність Xiaomi Mi Play на Helio P35 випробували у бенчмарку
-
19:15Яку погоду очікувати в Україні 26 грудня
-
18:52Майлі Сайрус вийшла заміж: з'явилися перші кадри
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
18:32Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів
-
18:17MELOVIN – Чудова Мить: слухати нову пісню онлайн (текст)
-
17:53У шапці Санта-Клауса: Роналду привітав усіх з Різдвом
-
17:34В Японії зафіксований найнижчий рівень народжуваності за останні 120 років
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
16:53В Японії відкрився магазин, в якому розраховуються не грошима
-
16:34Розкішна Кендалл Дженнер привітала з Різдвом
-
16:13Фахівці назвали смаколики, якими не варто зловживати
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:55У Шанхаї за допомогою 3D-принтера побудували міст
-
15:32Психологи з'ясували, в якому віці діти перестають вірити у Санта-Клауса
-
15:17Рятувальники оголосили лавинну небезпеку
-
14:52Науковці вразили несподіваною заявою, пов'язаною з голодом
-
14:33Кумедні собаки у машині розвеселили Reddit
-
14:14Новий смартфон Nokia отримає незвичайний дизайн і потрійну камеру
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
13:32Фахівці розповіли, як правильно їсти часник, щоб не нашкодити організму
-
13:16Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото
-
12:57У мережі з'явилися нові фото Toyota Supra
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
10:50Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок
- 24 грудня
-
22:12Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі
-
19:54Як уникнути похмілля після вдалого застілля
-
16:21Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
-
12:13Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
-
09:54Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 23 грудня
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
17:05Картинки з Новим роком 2019: найкращі новорічні листівки і відкритки
-
14:33McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує
-
12:19Експерти вибрали найкращі весільні фото року
-
09:28Привітання з Днем ангела Анни: побажання і картинки на іменини
- 21 грудня
-
20:55Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів
-
18:20Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео