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Huawei розповів про можливості камер майбутнього Mate 30 Pro

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Mate 30 Pro вразить своїми камерами - фото 1
Mate 30 Pro вразить своїми камерами

Huawei опублікував два ролики про майбутні смартфони Mate 30 і Mate 30 Pro. На початку місяця на виставці IFA компанія заявила, що флагмани працюватимуть на чипсеті Kirin 990 і підтримуватимуть мережі 5G.

У першому відео показаний об'єктив камери, фокусні відстані якого вказані у діапазоні від 20 до 35 мм. Торік Huawei Mate 20 Pro став одним з кращих камерофонів на ринку. Ймовірно, що і цього разу компанії вдасться повторити свій успіх.

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У другому ролику Huawei розкриває деякі деталі швидкої безпровідної зарядки, запис відео в умовах слабкого освітлення та сповільнену зйомку. Очікується, що, завдяки чипсету Kirin 990 смартфони зможуть знімати відео з роздільною здатністю 4K при 60 fps.

Раніше стало відомо, що флагмани Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro поставлятимуться без сервісів і додатків Google. Чим компанія замінить їх, поки невідомо.

Анонс смартфонів відбудеться 19 вересня в Мюнхені.

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Джерело: Weibo
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