Глава Huawei пояснив, чому досі Mate X не з'явився на полицях

Китайська компанія Huawei вже неодноразово переносила початок продажів свого першого смартфона з гнучким дисплеєм Mate X. Здавалося, що про пристрій вже відомо все, але на виставці IFA 2019 в Берліні глава компанії під час бесіди з журналістами розповів нові подробиці про гаджет.

За словами генерального директора підрозділу споживчого бізнесу Huawei Річарда Ю, компанія давно працює над Mate X і теоретично готова випустити його хоч зараз, якщо б захотіла цього.

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Єдине, що зупиняє керівництво від такого рішення, – недостатня підтримка з боку розробників. Після виходу смартфона користувач повинен отримати сумісні з вашим пристроєм додатки, інакше враження від величезного дисплея та нового формфактора будуть зіпсовані.

Richard Yu just told reporters Huawei could ship the #MateX now if it wanted to but is waiting on developer support. Two versions possible: a Kirin 980 next month and a 990 version after. pic.twitter.com/0PpiEjhOUl — Kris Carlon (@kriscarlon) September 6, 2019

За запевненням глави Huawei, Mate X представлять у двох версіях. Перша на базі процесора Kirin 980 з'явиться вже у жовтні. А пізніше компанія представить продуктивнішу модифікацію гнучкого смартфона на новій платформі Kirin 990. Ключовою особливістю цього чипа став вбудований 5G-модем.

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