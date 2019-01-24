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Huawei представила 5G-модем з рекордною швидкістю з'єднання

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Модем від Huawei вражає швидкістю з'єднання - фото 1
Модем від Huawei вражає швидкістю з'єднання

Все більше технологічних компаній працює над власними пристроями, що підтримують стандарт зв'язку 5G. Річард Ю, генеральний директор компанії Huawei, представив у Пекіні перший робочий зразок 5G-модему під назвою Balong 5000.

Головною фішкою новинки у порівнянні з рішеннями конкурентів стала безпрецедентна швидкість передачі даних у мобільній мережі.

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Balong 5000 – перший у світі модем з одночасною підтримкою автономних (SA) і неавтономних (NSA) мережевих архітектур. Пристрій зберіг зворотну сумісність з мережами попередніх поколінь – 2G, 3G і 4G LTE. Підтримуються режими передачі даних як з частотним (FDD), так і тимчасовим (TDD) поділом каналів. Під час тестування новинка продемонструвала швидкість з'єднання в 4,6 Гбіт/с в низькочастотному діапазоні (до 6 ГГц), і 6,5 Гбіт/с – в міліметровому.

Balong 5000 – унікальний 5G-модем від Huawei - фото 303452
Balong 5000 – унікальний 5G-модем від Huawei

Розробники повідомили, що Balong 5000 підтримує технологію V2X (vehicle-to-everything), і може встановлюватися в бортові системи автомобілів, забезпечуючи стабільний зв'язок з низькою затримкою. За словами представників Huawei, ефективність модему при підключенні до мережі 5G в десять разів вища, ніж у аналогічних LTE-рішень.

Також під час заходу було продемонстровано маршрутизатор Huawei 5G CPE Pro з підтримкою мобільних мереж 4G і 5G. Завантаження відео об'ємом у 1 ГБ зайняло у роутера всього 3 секунди. Апарат підтримує стандарт Wi-Fi 6 і здатний досягати швидкості з'єднання до 4,8 Гбіт/с. Крім того, новинка буде інтегрована в розроблену Huawei платформу HiLink для підключення пристроїв розумного будинку.

Balong 5000 – унікальний 5G-модем від Huawei - фото 303453
Balong 5000 – унікальний 5G-модем від Huawei

Смартфон на базі 5G-модему в тандемі з процесором Kirin 980 компанія представить на виставці MWC 2019 Барселоні.

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Джерело: Gizmochina
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