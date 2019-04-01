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Huawei пояснила, навіщо смартфонам "підборіддя"

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Товста нижня рамка у смартфонах дратує користувачів - фото 1
Товста нижня рамка у смартфонах дратує користувачів / AndroidPIT

На думку відомого відеоблогера Маркеса Браунлі, наявність "підборіддя" (ширшої нижньої рамки) у сучасних смартфонах з тонкими рамками обумовлена конструктивними обмеженнями – в цьому місці знаходиться кабель, який з'єднує системну плату та дисплей. Тепер з'явилося альтернативне пояснення.

У свіжому інтерв'ю він заявив, що відсутність нижньої рамки призведе до регулярних помилкових спрацьовувань екрану та погіршення користувацького досвіду.

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Журналісти також запитали, чи є в компанії Huawei ідеї, які допоможуть прибрати нижню рамку.

"Якщо ви подивитеся на P30, то напевно помітите, наскільки тонкою є нижня рамка екрану. Більш того, у P30 нижня рамка навіть тонша, ніж у P30 Pro. Ми можемо ще сильніше скоротити товщину нижньої рамки, але тоді користуватися пристроєм буде не дуже зручно. Причина, через яку ми вирішили зробити нижню рамку трохи ширшою, криється у випадкових дотиках. Без цього підборіддя при кожному жесті змахування від нижньої частини екрану вгору дисплей виникали б випадкові натискання на екран, що не дуже зручно. Тому ми вирішили зосередитися на бічних рамках, зробивши зменшення їх товщини пріоритетним завданням. У нижній частині екрана безумовно має залишатися трохи місця, щоб ви могли використовувати свій пристрій більш впевнено".

Huawei пояснили, чому нижня рамка така товста - фото 318166
Huawei пояснили, чому нижня рамка така товста

У цьому випадку напрошується питання щодо ризику випадкових натискань з дуже тонких бічних граней, але джерело, на жаль, цього не запитало.

У цьому ж інтерв'ю виконавчий директор Huawei заявив, що до 2021 року складні смартфони зі гнучкими екранами повинні зрівнятися за ціною з нинішніми звичайними флагманськими моделями. Також він допустив, що через два роки половина флагманських смартфонів Huawei буде мати складну конструкцію.

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Джерело: gsmarena
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