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Huawei показала смартфон з новітнім LCD-дисплеєм

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Такий смартфон вже зовсім скоро буде впроваджений в масове виробництво - фото 1
Такий смартфон вже зовсім скоро буде впроваджений в масове виробництво / gizchina

Виробник гаджетів Huawei продемонстрував інженерний зразок смартфона з дактилоскопічним сканером.

На конференції для розробників Huawei Developer Conference 2019 компанія Huawei представила свої новинки, як програмні, так і апаратні. У тому числі продемонстрували і інженерний зразок смартфона з дактилоскопічним сканером, вбудованим під LCD-екран.

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Наразі сканер відбитків пальців можна реалізувати тільки для OLED-дисплеїв, бо для сканування необхідне світло, що пропускається через OLED-екран. Відповідно, дактилоскопічний сканер під поверхнею дисплея не отримують доступні і бюджетні апарати.

Як розповіла Huawei на своєму заході, такий смартфон вже зовсім скоро буде впроваджений в масове виробництво. Цікаво, що у китайської компанії BOE, давнього партнера Huawei, вже є рішення зі сканером відбитків пальців, інтегрованим з LCD-екраном, який буде готовий до виробництва в четвертому кварталі цього року.

Huawei показала смартфон з новітнім LCD-дисплеєм - фото 346821

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Джерело: gizchina
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