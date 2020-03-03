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Huawei Enjoy 10e вперше показали на фото

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Huawei Enjoy 10e - фото 1
Huawei Enjoy 10e / prostomob

Серія Huawei Enjoy 10 нещодавно поповнилася новою моделлю. На китайському ринку з'явився Huawei Enjoy 10e з цінником в 142 долари.

Подробиці: діагональ дисплея 6,3-дюйма, виріз у верхній частині для 8 Мп фронтальної камери. Під дисплей відведено 88,4% фронтальної панелі.

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Процесор Helio P35 з тактовою частотою 2,3 ГГц. 4/6 Гб оперативної пам'яті і накопичувачі 64/128 Гб. На задній панелі тільки здвоєна основна камера: 13 Мп (F / 1.8) + 2 Мп (датчик глибини, F / 2.4) і немає сканера відбитків пальців.

Великий плюс цього смартфона в тому, що місткість акумулятора досягла 5000 мАч і є підтримка інтелектуальної технології енергозбереження і зворотна зарядка інших пристроїв за допомогою OTG.

Huawei Enjoy 10e вперше показали на фото - фото 389863

Huawei Enjoy 10e вперше показали на фото - фото 389864

Huawei Enjoy 10e вперше показали на фото - фото 389865

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Джерело: prostomob
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