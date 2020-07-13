Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Huawei P50 Pro отримає свою родзинку

  • 14
Huawei P50 Pro - фото 1
Huawei P50 Pro / avalanchenoticias

Не встигла Huawei представити флагмани Mate 40 (їх анонс очікується у вересні-жовтні), а в мережі вже з'явилася інформація про наступне покоління P50.

Китайські джерела показали зображення смартфона, запевняючи, що це рендери старшої моделі Huawei P50 Pro. Його анонс очікується в березні 2021 року, але раніше представники Huawei говорили, що на дослідження і розробку нових флагманів їм необхідно 18 місяців, тому робота над лінійкою P50, схоже, вже йде повним ходом.

І ще: Один з найпопулярніших відеоплеєрів для Android виявився небезпечним

Судячи з рендерів, дизайн передньої панелі Huawei P50 Pro сильно не зміниться: ми бачимо екран з тонкими рамками і закругленими краями і подвійну фронтальну камеру, врізану в дисплей. Здається, вона стала ще меншою. На задній панелі розташувалася основна камера. По суті, це той самий прямокутний блок, як, наприклад, у Huawei P40 Pro, тільки перевернутий на 90 градусів.

А от родзинкою смартфона на зображеннях став стилус, як у флагманів-конкурентів Samsung Galaxy Note. Він такого ж кольору, як і корпус пристрою.

Huawei P50 Pro отримає свою родзинку - фото 415570

Huawei P50 Pro отримає свою родзинку - фото 415571

Huawei P50 Pro отримає свою родзинку - фото 415572

Це цікаво: Названо нові круті функції, які отримає Android 12

Джерело: avalanchenoticias
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 2125
Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
  • Вчора, 16:50
  • 599
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2429131
Загрузка...
Новини