Huawei P50 Pro отримає свою родзинку

Не встигла Huawei представити флагмани Mate 40 (їх анонс очікується у вересні-жовтні), а в мережі вже з'явилася інформація про наступне покоління P50.

Китайські джерела показали зображення смартфона, запевняючи, що це рендери старшої моделі Huawei P50 Pro. Його анонс очікується в березні 2021 року, але раніше представники Huawei говорили, що на дослідження і розробку нових флагманів їм необхідно 18 місяців, тому робота над лінійкою P50, схоже, вже йде повним ходом.

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Судячи з рендерів, дизайн передньої панелі Huawei P50 Pro сильно не зміниться: ми бачимо екран з тонкими рамками і закругленими краями і подвійну фронтальну камеру, врізану в дисплей. Здається, вона стала ще меншою. На задній панелі розташувалася основна камера. По суті, це той самий прямокутний блок, як, наприклад, у Huawei P40 Pro, тільки перевернутий на 90 градусів.

А от родзинкою смартфона на зображеннях став стилус, як у флагманів-конкурентів Samsung Galaxy Note. Він такого ж кольору, як і корпус пристрою.

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