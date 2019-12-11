HUAWEI P40 вразить своїм акумулятором

Компанія Huawei готує смартфони P40 і P40 Pro з акумуляторами на 5500 мАг і технологією швидкої зарядки до 50 Вт. Це будуть перші серійні смартфони, акумулятори яких міститимуть графен!

Згідно з витоком, габарити графенової батареї на 5500 мАг будуть на 30% меншими, ніж літієві акумулятори в поточних смартфонах. Завдяки новій технології швидкої зарядки гаджет можна буде повністю зарядити за 45 хвилин.

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Крім того, стало відомо, що Huawei P40 Pro отримає 6,5-дюймовий вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD + і частотою оновлення 120 Гц. Ймовірно, в кутку дисплея буде виріз під подвійну камеру.

Смартфони серії P40 працюватимуть на чипсетах Kirin 990 5G. На задній панелі Huawei P40 Pro буде розміщено п'ять камер з оптикою Leica.

(1/3)#HuaweiP40

6.5 inch 2K OLED

Waterfall display

120Hz Refresh Rate

98% screen to body ratio (about)

Leica Penta Camera

64MP( Sony IMX686 1/1.7 inch , supports OIS) +20MP ultra wide camera+12 MP (Periscope) telephoto lens +Macro camera + ToF



Telegram - https://t.co/O0BSOxLqFu pic.twitter.com/19FLSAy7SI — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) December 8, 2019

Також у мережі з'явилась інформація про те, що P40 працюватимуть на базі Android без встановлених попередньо сервісів від Google. Це свідчить про те, що випускати гаджет на базі Harmony OS китайці не поспішають, надіючись на потепління у відносинах із владою США.

Очікується, що Huawei представить серію P40 у березні 2020 року.

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