На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
HUAWEI P40 вразить своїм акумулятором
-
- 19
Компанія Huawei готує смартфони P40 і P40 Pro з акумуляторами на 5500 мАг і технологією швидкої зарядки до 50 Вт. Це будуть перші серійні смартфони, акумулятори яких міститимуть графен!
Згідно з витоком, габарити графенової батареї на 5500 мАг будуть на 30% меншими, ніж літієві акумулятори в поточних смартфонах. Завдяки новій технології швидкої зарядки гаджет можна буде повністю зарядити за 45 хвилин.
І ще: ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
Крім того, стало відомо, що Huawei P40 Pro отримає 6,5-дюймовий вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD + і частотою оновлення 120 Гц. Ймовірно, в кутку дисплея буде виріз під подвійну камеру.
Смартфони серії P40 працюватимуть на чипсетах Kirin 990 5G. На задній панелі Huawei P40 Pro буде розміщено п'ять камер з оптикою Leica.
Також у мережі з'явилась інформація про те, що P40 працюватимуть на базі Android без встановлених попередньо сервісів від Google. Це свідчить про те, що випускати гаджет на базі Harmony OS китайці не поспішають, надіючись на потепління у відносинах із владою США.
Очікується, що Huawei представить серію P40 у березні 2020 року.
Читайте також: Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
- 11 грудня
-
22:25ПАПІК 13, 14 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом
-
21:54HUAWEI P40 вразить своїм акумулятором
-
21:36Шахтар – Аталанта: відео голів і огляд матчу Ліги Чемпіонів
-
21:237 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок
-
21:0012 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:51Цей тип чоловіків максимально приваблює жінок
-
20:22Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart
-
19:52Ще зовсім юний: мама Ілона Маска виклала його раритетне фото
-
19:44Знаки Зодіаку, які найчастіше розбивають серця
-
19:30ШАХТАР ▶ АТАЛАНТА онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Чемпіонів
-
19:16У мережі знайшли татуся року, і ось чому (відео)
-
18:53Ентузіаст створив безпечні навушники для пішоходів: у чому їх особливість
-
18:44Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:24У Каліфорнії запустили безпілотне таксі
-
18:15Старий телефон і туалет: ранкове фото Каменських розбурхало фанатів
-
18:00Гороскоп на 12 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Nokia C1: смартфон на Android Go за дуже смішні гроші
-
17:45Чому туристи масово відмовляють мандрувати у Венецію
-
17:24Ватикан переживає кризу: дивіться трейлер Нового Папи
-
17:10Хлопець зняв на відео вечерю з привидом, але все не так просто
-
16:54Time назвав людину року: нею стала юна Грета Тунберг
-
16:44Учені назвали простий секрет щасливих стосунків
-
16:27Як виглядатиме оновлений Volkswagen Teramont
- 11 грудня
-
21:237 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок
-
18:44Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
14:29Міжнародний день гір: українська гірська лексика, яка вас здивує
-
12:45У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація
-
10:22iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття
-
07:17Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає
- 10 грудня
-
20:45Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу
-
18:31Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради
-
13:55Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
-
12:00ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
-
07:19Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах
- 09 грудня
-
22:116 безглуздих міфів про утримання від сексу
-
20:00Автоковдра для легкого запуску двигуна в мороз: які є плюси і мінуси
-
17:51Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
-
16:14ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
-
14:19Новорічні пісні виявились шкідливими для здоров'я
-
10:41ONUKA – Zenit: дивіться магічний кліп про різдвяний вертеп в Україні
-
08:30Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР
-
07:16Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах
- 08 грудня
-
20:22Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
-
17:30Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
14:15Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
-
10:56Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі
-
08:32Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків
- 07 грудня
-
21:23Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)