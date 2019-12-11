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HUAWEI P40 вразить своїм акумулятором

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Huawei P40 вразить екраном і акумулятором - фото 1
Huawei P40 вразить екраном і акумулятором

Компанія Huawei готує смартфони P40 і P40 Pro з акумуляторами на 5500 мАг і технологією швидкої зарядки до 50 Вт. Це будуть перші серійні смартфони, акумулятори яких міститимуть графен!

Згідно з витоком, габарити графенової батареї на 5500 мАг будуть на 30% меншими, ніж літієві акумулятори в поточних смартфонах. Завдяки новій технології швидкої зарядки гаджет можна буде повністю зарядити за 45 хвилин.

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Крім того, стало відомо, що Huawei P40 Pro отримає 6,5-дюймовий вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD + і частотою оновлення 120 Гц. Ймовірно, в кутку дисплея буде виріз під подвійну камеру.

Смартфони серії P40 працюватимуть на чипсетах Kirin 990 5G. На задній панелі Huawei P40 Pro буде розміщено п'ять камер з оптикою Leica.

Також у мережі з'явилась інформація про те, що P40 працюватимуть на базі Android без встановлених попередньо сервісів від Google. Це свідчить про те, що випускати гаджет на базі Harmony OS китайці не поспішають, надіючись на потепління у відносинах із владою США.

Очікується, що Huawei представить серію P40 у березні 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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