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Huawei P30 Pro розібрали: чи піддається смартфон ремонту?

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Huawei P30 Pro показав результат порівняний з торішньою моделлю - фото 1
Huawei P30 Pro показав результат порівняний з торішньою моделлю

Фахівці iFixit дісталися до смартфона Huawei P30 Pro і оцінили його ремонтопридатність. Зауважимо, що пристрій отримав таку ж оцінку, як і торішній P20 Pro.

Сам процес розбирання цілком типовий. Найбільший інтерес, звичайно, викликає блок камер у цілому і "перископний" модуль зокрема.

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Як можна бачити, він досить великий, але у цілому не настільки, щоб для його використання довелося якимось особливим чином формувати внутрішній простір смартфона.

Блок камер у Huawei P30 Pro - фото 321192
Блок камер у Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro розібрали: чи піддається смартфон ремонту? - фото 321193

Форма плати тут також трохи незвичайна. На ній розташувалися SoC Kirin 980, поєднаний з мікросхемою оперативної пам'яті SKhynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X, флеш-пам'ять Micron JZ064 MTFC128GAOANAM-WT, контролер HiSilicon HI6405, модуль Skyworks 78191-11 і інші компоненти.

А ось так виглядає апаратний блок для реалізації технології Acoustic Display:

Huawei P30 Pro розібрали: чи піддається смартфон ремонту? - фото 321194

Що стосується сканера відбитків пальців під екраном, він заснований на датчику Goodix GM185. Такий же використовується у OnePlus 6T, Xiaomi Mi 9 та інших смартфонах. Місткість акумулятора становить 16,04 Вт·год.

Huawei P30 Pro розібрали: чи піддається смартфон ремонту? - фото 321195

Загалом фахівці поставили гаджету 4 бали з 10 можливих. У плюси йому записали гвинти Phillips. В умовні плюси – модульність компонентів і можливість заміни акумулятора. Серед мінусів джерело зазначило складність відклеювання скляних панелей і складність заміни дисплея.

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Джерело: ifixit
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