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Huawei оголосила про вихід смартфона без Android

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Huawei - фото 1
Huawei / reuters

У компанії Huawei розповіли, коли гаджети виробника перейдуть на нову операційну систему.

Китайська корпорація Huawei офіційно оголосила дату виходу першого смартфона з операційною системою HarmonyOS замість Android.

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За словами топменеджера компанії, новий смартфон буде представлений у серпні 2020 року. Глава відділу розробки програмного забезпечення Huawei Ван Ченглу заявив, що операційка буде доступна для смартфонів, вироблених як для внутрішнього, так і для світового ринків. Ван Ченглу також підкреслив, що HarmonyOS має відкритий код і зараз в процесі постійного вдосконалення.

Представник компанії зазначив, що нова операційна система "дістанеться" не тільки смартфонам, а й усім іншим гаджетам виробника.

Huawei оголосила про вихід смартфона без Android - фото 373270

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Джерело: reuters
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