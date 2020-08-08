HUAWEI Mate 40 стане останнім смартфоном на базі нового процесора Kirin

Нещодавно аналітики відзвітували про зростання популярності смартфонів HUAWEI, які потіснили навіть "всемогутні" iPhone у себе на батьківщині. Але на цьому гарні новини для китайців, здається, закінчилися. Санкції з боку США змушують компанію припинити випуск фірмових процесорів Kirin.

Незабаром китайському техногіганту доведеться зіткнутися зі складнощами виробництва: компанія оголосила про припинення випуску власної лінійки мобільних процесорів і назвала останню модель смартфона на базі фірмового чипа.

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За даними китайських джерел, під час заходу China Information Technology Hundreds Conference 2020 генеральний директор бізнес-групи Huawei Юй Чендун оголосив про припинення виробництва лінійки фірмових процесорів Kirin після 15 вересня 2020 року. Причиною такого кроку стали чергові санкції США, які забороняють чипмейкеру TSMC поставляти китайській компанії свою продукцію. Вендор вже підтвердив, що останнім смартфоном з "домашньою" мобільною платформою стане HUAWEI Mate 40 на базі Kirin 1020.

Новий Mate 40 стане останнім смартфоном на "свіжому" Kirin

Раніше галузеві аналітики припускали, що HUAWEI диверсифікує виробництво мікросхем, скориставшись потужностями великої китайської компанії Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Але за останніми даними, ця ініціатива також не увінчалася успіхом. З чуток, Qualcomm, спробує отримати ліцензію на торгівлю з HUAWEI в наступному році – в іншому випадку новий флагман бренду, ймовірно, буде представлений з процесором MediaTek.

Анонс мобільного чипа Kirin 1020 і смартфонів лінійки HUAWEI Mate 40 очікується у вересні поточного року.

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