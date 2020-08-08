На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
HUAWEI Mate 40 стане останнім смартфоном на базі нового процесора Kirin
-
- 4
Нещодавно аналітики відзвітували про зростання популярності смартфонів HUAWEI, які потіснили навіть "всемогутні" iPhone у себе на батьківщині. Але на цьому гарні новини для китайців, здається, закінчилися. Санкції з боку США змушують компанію припинити випуск фірмових процесорів Kirin.
Незабаром китайському техногіганту доведеться зіткнутися зі складнощами виробництва: компанія оголосила про припинення випуску власної лінійки мобільних процесорів і назвала останню модель смартфона на базі фірмового чипа.
Це цікаво: AnTuTu назвав найпотужніший мобільний процесор першої половини 2020 року
За даними китайських джерел, під час заходу China Information Technology Hundreds Conference 2020 генеральний директор бізнес-групи Huawei Юй Чендун оголосив про припинення виробництва лінійки фірмових процесорів Kirin після 15 вересня 2020 року. Причиною такого кроку стали чергові санкції США, які забороняють чипмейкеру TSMC поставляти китайській компанії свою продукцію. Вендор вже підтвердив, що останнім смартфоном з "домашньою" мобільною платформою стане HUAWEI Mate 40 на базі Kirin 1020.
Раніше галузеві аналітики припускали, що HUAWEI диверсифікує виробництво мікросхем, скориставшись потужностями великої китайської компанії Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Але за останніми даними, ця ініціатива також не увінчалася успіхом. З чуток, Qualcomm, спробує отримати ліцензію на торгівлю з HUAWEI в наступному році – в іншому випадку новий флагман бренду, ймовірно, буде представлений з процесором MediaTek.
Анонс мобільного чипа Kirin 1020 і смартфонів лінійки HUAWEI Mate 40 очікується у вересні поточного року.
Читайте також: 5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
19:51HUAWEI Mate 40 стане останнім смартфоном на базі нового процесора Kirin
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
18:49Кіт, який працював у МЗС Британії, пішов на пенсію: чим він тепер займатиметься
-
18:21Середньовіччя в дії: у Тоскані бари й ресторани продають їжу та напої через "винні вікна"
-
18:00Гороскоп на 9 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:42Фактори, які послаблюють наш імунітет: і це не регулярне миття рук і прибирання
-
17:17Третій день: дивіться моторошний трейлер нового серіалу з Джудом Лоу
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
16:18Глава OnePlus власноруч зібрав новий бюджетник компанії: відео
-
15:475 дрібниць, які надзвичайно важливі для кожного чоловіка
-
15:17Як приготувати ідеальний пишний бісквіт для тортів
-
14:46Сім'я продала пікап Chevrolet за 75 доларів, а через 44 роки купила його за ту ж суму
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:10NASA опублікувало вражаючі супутникові знімки канадських льодовиків
-
13:44Лухарі стайл: ревізор Філонова показала яскраве фото в Instagram
-
13:13Ці смаколики здатні погіршити настрій і фігуру
-
12:46Три найупертіших знаків Зодіаку
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
11:44Джаред Лето у новому фільмі зіграє знаменитого художника
-
11:18Ветеринари рекомендують обмежити прогулянки з собаками влітку: ось чому
-
10:43Макс Барських випустив новий літній хіт: слухай онлайн
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
09:45Щасливий батько: Роналду показав, як проходять його будні
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання