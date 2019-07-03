Chrome для кнопкових Android-телефонів вперше показали на фото

Популярний ресурс 9to5Google отримав у своє розпорядження ранню збірку спеціальної версії браузера Chrome, розробленого для звичайних мобільних телефонів під управлінням операційної системи Android. Таким чином Google має намір конкурувати з KaiOS, на базі якої працюють "трубки" Nokia і інші.

Важливо відзначити, що ще не існує мобільних телефонів на Android, які б використовували механічну клавіатуру з навігаційним джойстиком замість сенсорного екрану. Тому співробітники 9to5Google запустили "безконтактний" Chrome через емулятор у Android Studio.

І ще: Кумедна статистика: частина власників iPhone не знають, якою моделлю користуються

У Chrome для мобільних телефонів повністю перероблена сторінка нової вкладки. Вона розроблена для навігації за допомогою D-pad'а. У верхній частині екрану розташований список часто відвідуваних веб-сторінок, але за замовчуванням там YouTube, Amazon, Facebook і Wikipedia. У збірці немає способу вручну вказати потрібний сайт, адже ніде немає адресного рядка. Але при довгому натисненні на будь-який з пунктів меню з'являється "Пошук або введення веб-адреси", хоча ця опція ще не працює.

При переході на домашню сторінку попередня вкладка доступна для повернення. Цікаво, що в цій версії Chrome одночасно можна працювати тільки з однією вкладкою – ніякої багатозадачності. Нижня частина головної сторінки відведена під Google Discover – сервіс з рекомендаціями для користувача на основі його інтересів.

Через те, що це рання збірка, додаток працює вкрай погано. При завантаженні будь-якого сайту частини інтерфейсу наповзають одна на одну. Зі спливаючого меню видно, що клавіші 1, 2 і 3 служать для зміни стилю навігації та масштабування. На екрані немає курсору, тому вибрати щось поки неможливо. Також не працює навігація за допомогою D-pad.

Раннер з динозавром став впізнаваною фішкою Chrome на всіх платформах, включаючи мобільні телефони. Цікаво, що після установки браузера гра з'являється на пристрої як окремий додаток під назвою Chrome Fun.

Інформація про терміни виходу Android для мобільних телефонів поки не оголошена. Слід розуміти, що ця ОС буде орієнтована в першу чергу на країни, що розвиваються.

Читайте також: Apple випустить бюджетний iPhone, щоб конкурувати з Xiaomi і Meizu