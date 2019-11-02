HUAWEI Mate 30 5G побив рекорд на старті продажів

Місяць тому генеральний директор HUAWEI зі споживчого бізнесу Річард Ю оголосив, що всього за 3 години вони продали мільйон флагманських смартфонів Mate 30 і Mate 30 Pro. 1 листопада у Китаї стартував продаж 5G-версій цих пристроїв. Компанія вже підбила перші досить вражаючі підсумки.

Продажі Mate 30 5G і Mate 30 Pro 5G стартували о 10:08 за місцевим часом і тривали до 10:15 – близько 7 хвилин. Точна кількість реалізованих пристроїв не розкривається, але компанія вже повідомила, що за хвилину вона заробляла 1 мільярд юанів або приблизно 142 мільйони доларів.

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Нагадаємо, що Mate 30 5G випускається у двох версіях: 8 + 128 ГБ за 4999 юанів (~ $ 710) і 8 + 256 ГБ за 5499 юанів (~ $ 781). Mate 30 Pro 5G також доступний у двох модифікаціях: 8 + 256 ГБ за 6899 юанів (~ $ 980) і 8 + 512 ГБ за 7899 юанів (~ $ 1122). Якщо припустити, що всі купували тільки найдорожчу модель, то виходить, що за хвилину HUAWEI продавала по 126 598 смартфонів. У реальності ця цифра може бути значно вище.

Не виключено, що такий попит на новинки обумовлений раптовим запуском у Китаї мереж п'ятого покоління. Раніше керівництво HUAWEI заявляло про плани продати 20 мільйонів смартфонів серії Mate 30.

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