Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

HUAWEI Mate 30 5G побив рекорд на старті продажів

  • 39
HUAWEI Mate 30 5G продається з шаленою швидкістю - фото 1
HUAWEI Mate 30 5G продається з шаленою швидкістю

Місяць тому генеральний директор HUAWEI зі споживчого бізнесу Річард Ю оголосив, що всього за 3 години вони продали мільйон флагманських смартфонів Mate 30 і Mate 30 Pro. 1 листопада у Китаї стартував продаж 5G-версій цих пристроїв. Компанія вже підбила перші досить вражаючі підсумки.

Продажі Mate 30 5G і Mate 30 Pro 5G стартували о 10:08 за місцевим часом і тривали до 10:15 – близько 7 хвилин. Точна кількість реалізованих пристроїв не розкривається, але компанія вже повідомила, що за хвилину вона заробляла 1 мільярд юанів або приблизно 142 мільйони доларів.

І ще: Два екрани – багато клопотів: Nubia Z20 перевірили на ремонтопридатність

Нагадаємо, що Mate 30 5G випускається у двох версіях: 8 + 128 ГБ за 4999 юанів (~ $ 710) і 8 + 256 ГБ за 5499 юанів (~ $ 781). Mate 30 Pro 5G також доступний у двох модифікаціях: 8 + 256 ГБ за 6899 юанів (~ $ 980) і 8 + 512 ГБ за 7899 юанів (~ $ 1122). Якщо припустити, що всі купували тільки найдорожчу модель, то виходить, що за хвилину HUAWEI продавала по 126 598 смартфонів. У реальності ця цифра може бути значно вище.

HUAWEI Mate 30 5G побив рекорд на старті продажів - фото 365385

Не виключено, що такий попит на новинки обумовлений раптовим запуском у Китаї мереж п'ятого покоління. Раніше керівництво HUAWEI заявляло про плани продати 20 мільйонів смартфонів серії Mate 30.

Читайте також: Як Xiaomi Mi CC9 Pro знімає вночі: ефектні кадри

Джерело: Gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером за кадром
  • 31 жовтня, 10:15
  • 500
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 349
Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця
  • 31 жовтня, 14:31
  • 513
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони