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Два екрани – багато клопотів: Nubia Z20 перевірили на ремонтопридатність

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Nubia Z20 не так уже й складно розбирати - фото 1
Nubia Z20 не так уже й складно розбирати

Відомий техноблогер Зак Нільсон захоплюється не лише перевіркою смартфонів та інших пристроїв на міцність, але і їх розбиранням для вивчення "нутрощів". Саме так він вчинив з Nubia Z20, що нещодавно вийшов за межами Китаю.

Унікальною особливістю смартфона Nubia Z20 стала наявність екрану спереду та ззаду.

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Як і більшість інших "скляних" смартфонів, Nubia Z20 розбирається з заднього боку. Складність полягає в тому, що позаду у нього міститься 5,1-дюймовий дисплей, тому потрібно бути надзвичайно акуратним, аби не пошкодити його та шлейф, що веде до основної плати.

Усередині корпусу немає ніякого захисту від води, який офіційно і не заявлений. Усі компоненти, за словами блогера, виконані в стилі LEGO – вони легко від'єднуються, що істотно спрощує заміну в разі ремонту. Правда, низька ціна все ж видає себе, що обумовлено бюджетним вібромотором і не найнадійнішим кріпленням конекторів.

Основна камера на 48 Мп має систему оптичної стабілізації – великий плюс при зйомці в умовах недостатнього освітлення і запису відео. На процесор нанесена термопаста для поліпшення відведення тепла, а ось акумулятор міцно приклеєний до корпусу, що ускладнює його заміну та посилює ризик пошкодження пристрою при розбиранні.

Попри складність конструкції із застосуванням двох екранів, блогеру вдалося зібрати смартфон назад і зберегти його в робочому стані.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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