Huawei Mate 20 запозичить головну фішку iPhone X

У мережу витекли фотографії дисплейного модуля Huawei Mate 20 з цікавою особливістю.

Новинку оснастять 6,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм з вигнутими краями і вирізом зверху під фронтальну камеру та датчики для розпізнавання обличчя.

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Судячи з усього, в Mate 20 виробник вперше запровадить технологію 3D-сканування обличчя. Крім цього, новинка отримає сканер відбитків пальців на задній панелі, в той час як Mate 20 Pro можуть оснастити датчиком, вбудованим в дисплей.

Huawei Mate 20 запозичить головну фішку iPhone X / gizmochina

Huawei Mate 20 запозичить головну фішку iPhone X / gizmochina

В апарат встановлять чипсет Kirin 980, акумулятор місткістю 4200 мАг і потрійну камеру з модулями на 12, 16 і 8 Мп. Корпус гаджета захистять за стандартом IP67. Huawei буде працювати на базі Android Pie з використанням EMUI 9.0.

Huawei Mate 20 запозичить головну фішку iPhone X / gizmochina

Huawei Mate 20 запозичить головну фішку iPhone X / gizmochina

Huawei Mate 20 з кодовим ім'ям Hima і номерами моделі HMA-AL00 і HMA-TL00 вже пройшов сертифікацію 3C в Китаї. Очікується, що Mate 20 і Mate 20 Pro дебютують в жовтні.

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