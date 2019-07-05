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Huawei готує смартфон з підекранною камерою

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Такі серійні смартфони почнуть з'являтися тільки в 2020 році - фото 1
Такі серійні смартфони почнуть з'являтися тільки в 2020 році / Maskulin

Компанія OPPO нещодавно показала свій смартфон з підекранною камерою, а зараз схоже, що ще один китайський виробник готує такий пристрій.

Huawei зареєстрував в Німецькому бюро патентів і товарних знаків інтерфейс пристрою з підекранною камерою.

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На відміну від смартфона OPPO, модуль камери у Huawei у лівому кутку, а не по центру. На зображеннях також видно, як розробники збираються використовувати вільний простір. Наприклад, під час розмови в цьому кутку буде відображатися час дзвінка, а в додатку Камера кнопка AI Mode.

На жаль, ніяких подробиць про сам смартфон немає. Можливо, якісь напрацювання виробник покаже в кінці року. У будь-якому випадку, чекати повноцінний анонс пристрою найближчим часом не варто. За словами декількох інсайдерів, такі серійні смартфони почнуть з'являтися тільки в 2020 році.

Huawei готує смартфон з підекранною камерою - фото 338689

Huawei готує смартфон з підекранною камерою - фото 338690

Huawei готує смартфон з підекранною камерою - фото 338691

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Джерело: mspoweruser
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