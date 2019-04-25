Huawei анонсувала бюджетний смартфон Honor 8S

Компанія Huawei представила свій новий ультрабюджетний смартфон Honor 8S. Подивіться, як він виглядає!

Новинка отримала пластиковий корпус і 5.7-дюймовий дисплей з IPS-матрицею. Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio A22 в парі з 2 ГБ оперативної пам'яті. У нього також встановлено 32 ГБ ПЗУ з можливістю розширення до 512 ГБ.

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Honor 8S поставляють з 13-мегапіксельною основною камерою. Для селфі і відеодзвінків є 5-мегапіксельна фронтальна. У пристрої встановлений акумулятор на 3020 мАг, порт microUSB, слот для двох SIM, модулі Bluetooth 5.0 + LE і Wi-Fi, а також роз'єм для навушників. Сканера відбитків пальців в Honor 8S немає.

Продажі розпочнуться від завтра, 26 квітня, з цінником у $ 130. Якщо говорити про конкурентів новинки, то це однозначно Redmi 7. Він коштує майже так само, але у нього краща начинка.

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