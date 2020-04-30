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Huami випустить захисну маску для власників смартфонів з Face ID

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Маска сподобається власникам iPhone з Face ID - фото 1
Маска сподобається власникам iPhone з Face ID

В умовах пандемії коронавірусу навіть виробники гаджетів почали розробляти непрофільну продукцію, включаючи захисні маски. За даними інсайдерів, не залишилася осторонь і Huami, відома як виробник переносної електроніки.

Витік дизайну концептуального аксесуара розкрив одну з його головних особливостей, покликану полегшити життя користувачам гаджетів, для розблокування яких потрібно розпізнавання обличчя власника.

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Huami випустить захисну маску для власників смартфонів з Face ID - фото 401114

За наявною інформацією, новинка отримає прозорий фронтальний щиток, завдяки якому смартфон можна буде розблокувати, не піддаючи себе ризику зараження при знятті аксесуара. Маска буде виготовлена ​​з гнучкого та легкого матеріалу, завдяки якому вона зможе легко адаптуватися до будь-якої форми обличчя.

Huami випустить захисну маску для власників смартфонів з Face ID - фото 401112
Huami випустить захисну маску для власників смартфонів з Face ID - фото 401111
Huami випустить захисну маску для власників смартфонів з Face ID - фото 401113

Згідно з витоком, Huami представить дві модифікації масок – X і Y. Концепт з літерою X включає знімний фільтр, а Y додатково отримає вбудований ультрафіолетовий випромінювач для стерилізації з живленням через порт USB Type-C. Ще однією особливістю продукту стане можливість установки додаткових фільтрів і навіть елемента охолодження.

Huami випустить захисну маску для власників смартфонів з Face ID - фото 401109
Huami випустить захисну маску для власників смартфонів з Face ID - фото 401108
Huami випустить захисну маску для власників смартфонів з Face ID - фото 401110

Аксесуару також приписують наявність датчика, який аналізує якість і вологість повітря, частоти дихання користувача і рівня забруднення фільтра. Дата анонсу та вартість захисних масок Huami поки невідомі.

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Джерело: Gizmochina
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