Huami представила смарт-годинник Amazfit Pop: NFC, 9 днів автономності та смачна ціна

Компанія Huami, що спеціалізується на виробництві переносної електроніки, представила нову модель смарт-годинників під назвою Amazfit Pop. Крім доступної ціни, пристрій примітний захищеним від води корпусом, функцією вимірювання рівня кисню у крові та тривалим часом автономної роботи.

Amazfit Pop обладнаний 1,43-дюймовим прямокутним кольоровим дисплеєм з роздільною здатністю 320x302 пікселі та щільністю 305 ppi.

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З коробки користувачам доступні 50 різних віртуальних циферблатів і можливість створення власного фону на основі завантажених у пам'ять пристрою фотографій. Корпус смарт-годинника захищений від попадання води за стандартом 5ATM.

Новинка відстежує прогрес тренувань (60 спортивних режимів), а також пройдену відстань, швидкість бігу і кількість витрачених калорій. За допомогою вбудованих датчиків гаджет здійснює цілодобове вимірювання частоти пульсу і рівень кисню в крові. За заявою компанії, пристрій також може інформувати користувачів про перевищення навантаження на серце під час занять спортом.

Серед інших функцій пристрою – моніторинг якості сну, відображення повідомлень, погоди, пульт керування плеєром на смартфоні і будильник.

Пристрій також отримав чип NFC з підтримкою платіжної системи AliPay. Заявлений час автономної роботи "розумного" годинника становить до 9 днів у залежності від інтенсивності використання. Вартість новинки в Китаї за попереднім замовленням становить $ 52, у продаж гаджет надійде 1 листопада поточного року.

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