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Huami представила просунуті версії смарт-годинників Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2

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Представлено оновлені Amazfit GTS 2e й Amazfit GTR 2e - фото 1
Представлено оновлені Amazfit GTS 2e й Amazfit GTR 2e

Компанія Huami оновила асортимент фірмових "розумних" годинників, випустивши спеціальні версії моделей Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 з приставкою E. У чому відмінність гаджетів від попередників?

Зовні Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 ідентичні зі своїми попередниками, але при цьому відрізняються від них апаратною частиною, доступнішою ціною і збільшеною автономністю.

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Місткість акумуляторів Amazfit GTS 2e й Amazfit GTR 2e становить 246 і 471 мАг відповідно. Збільшення тривалості роботи на одному заряді виробникові вдалося домогтися шляхом відмови від модулів Wi-Fi, а зв'язок зі смартфоном забезпечується за допомогою чипа NFC. Цим же пояснюється менша вартість пристроїв.

Huami представила просунуті версії смарт-годинників Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 - фото 439225

Таким чином, Amazfit GTS 2e можуть пропрацювати без підзарядки до 14 днів при звичайному використанні або 24 дні у режимі "тільки годинник". Автономність GTR 2e може досягати 24 і 45 днів відповідно. Ще однією важливою відмінністю новинок від базових моделей стала поява датчика термометра на додаток до 60 спортивних режимів, а також функцій пульсоксиметра і пульсометра.

Huami представила просунуті версії смарт-годинників Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 - фото 439226

"Розумні" годинники Amazfit GTS 2e отримали прямокутний AMOLED-дисплей діагоналлю 1,65 дюйма з роздільною здатністю 348x442 пікселів, а модель Amazfit GTR 2e – круглий 1,39-дюймовий дисплей (454x454 точки). Обидва пристрої з захистом корпусу від води за стандартом 5ATM представлені в яскравих кольорах: так, для GTS 2e виробник серед інших варіантів пропонує рожевий і зелений ремінці, а для GTR 2e – салатовий.

Huami представила просунуті версії смарт-годинників Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 - фото 439224

Новинки вже доступні для попереднього замовлення в Китаї за ціною $ 120.

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Джерело: ixbt
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