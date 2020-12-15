На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Huami представила просунуті версії смарт-годинників Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2
-
- 2
Компанія Huami оновила асортимент фірмових "розумних" годинників, випустивши спеціальні версії моделей Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 з приставкою E. У чому відмінність гаджетів від попередників?
Зовні Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 ідентичні зі своїми попередниками, але при цьому відрізняються від них апаратною частиною, доступнішою ціною і збільшеною автономністю.
Це цікаво: Оновіть негайно: фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 отримав нову круту функцію
Місткість акумуляторів Amazfit GTS 2e й Amazfit GTR 2e становить 246 і 471 мАг відповідно. Збільшення тривалості роботи на одному заряді виробникові вдалося домогтися шляхом відмови від модулів Wi-Fi, а зв'язок зі смартфоном забезпечується за допомогою чипа NFC. Цим же пояснюється менша вартість пристроїв.
Таким чином, Amazfit GTS 2e можуть пропрацювати без підзарядки до 14 днів при звичайному використанні або 24 дні у режимі "тільки годинник". Автономність GTR 2e може досягати 24 і 45 днів відповідно. Ще однією важливою відмінністю новинок від базових моделей стала поява датчика термометра на додаток до 60 спортивних режимів, а також функцій пульсоксиметра і пульсометра.
"Розумні" годинники Amazfit GTS 2e отримали прямокутний AMOLED-дисплей діагоналлю 1,65 дюйма з роздільною здатністю 348x442 пікселів, а модель Amazfit GTR 2e – круглий 1,39-дюймовий дисплей (454x454 точки). Обидва пристрої з захистом корпусу від води за стандартом 5ATM представлені в яскравих кольорах: так, для GTS 2e виробник серед інших варіантів пропонує рожевий і зелений ремінці, а для GTR 2e – салатовий.
Новинки вже доступні для попереднього замовлення в Китаї за ціною $ 120.
Читайте також: AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple
-
21:22Huami представила просунуті версії смарт-годинників Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2
-
20:45Перші ластівки: Залежні – 3, 4 серія: дивитись онлайн прем'єру 2 сезону серіалу
-
20:22У Китаї виявили гігантську статую Будди: на ній тримається багатоповерховий будинок
-
19:49Режисер Шазаму показав кумедне відео, в якому Бетмен запитує Супермена про секс
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:51У мережі розкрили деталі про перший електрокар Subaru
-
18:33Гороскоп на 16 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:23Чому на морозі не варто зігріватися алкоголем
-
17:43Виробник протезів створив руку Джонні Сільверхенда з гри Cyberpunk 2077
-
17:17Такого ніхто не очікував: Брітні Спірс записала пісню з Backstreet Boys
-
16:535 продуктів, які категорично не підходять для вечері
-
16:22Дивіться ефектну дрег-гонку Ford Mustang Кена Блока та найпотужнішої у світі Mazda RX-7
-
15:49Супер Топ-модель по-українськи 2020: хто пройшов у фінал проєкту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
-
14:52Оновіть негайно: фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 отримав нову круту функцію
-
14:20Захисний костюм Наомі Кемпбелл від COVID-19 з'явиться у музеї моди
-
13:53Експерти розповіли, як захистити ноутбук від перегріву
-
13:21Перші ластівки: Залежні – 1, 2 серія: дивитись онлайн прем'єру 2 сезону серіалу
-
12:52Найсамотніший будинок у світі: розкрито таємницю будівлі на безлюдному острові в Ісландії
-
12:24Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною
-
11:51Наречена Роналду знялася у новорічній фотосесії в еротичній білизні: пікантні фото
-
11:23Toyota присвятила авто людям, які працювали під час епідемії COVID-19: фото
-
10:50Над Швейцарією утворився алмазний пил: кадри рідкісного атмосферного явища
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
-
12:24Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня
-
07:17У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто
- 14 грудня
-
20:46Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї
-
18:43Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу
-
15:21Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті
-
12:52Новорічний стіл 2021: у скільки українцям обійдеться приготування святкових страв
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня
-
07:18Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 13 грудня
-
20:22Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
-
17:49Гід по гаманцях: як вибрати стильний аксесуар, який стане відмінним подарунком
-
14:21Нові пісні грудня 2020: плейлист найкращої музики для вдалого настрою
-
12:22Яким знакам Зодіаку сьогодні варто присвятити час домівці
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня
-
08:17Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного
- 12 грудня
-
15:21Тест на особистість у картинці: яка ваша найкраща риса
-
12:12Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
- 11 грудня
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
08:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня