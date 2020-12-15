Huami представила просунуті версії смарт-годинників Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2

Компанія Huami оновила асортимент фірмових "розумних" годинників, випустивши спеціальні версії моделей Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 з приставкою E. У чому відмінність гаджетів від попередників?

Зовні Amazfit GTS 2 й Amazfit GTR 2 ідентичні зі своїми попередниками, але при цьому відрізняються від них апаратною частиною, доступнішою ціною і збільшеною автономністю.

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Місткість акумуляторів Amazfit GTS 2e й Amazfit GTR 2e становить 246 і 471 мАг відповідно. Збільшення тривалості роботи на одному заряді виробникові вдалося домогтися шляхом відмови від модулів Wi-Fi, а зв'язок зі смартфоном забезпечується за допомогою чипа NFC. Цим же пояснюється менша вартість пристроїв.

Таким чином, Amazfit GTS 2e можуть пропрацювати без підзарядки до 14 днів при звичайному використанні або 24 дні у режимі "тільки годинник". Автономність GTR 2e може досягати 24 і 45 днів відповідно. Ще однією важливою відмінністю новинок від базових моделей стала поява датчика термометра на додаток до 60 спортивних режимів, а також функцій пульсоксиметра і пульсометра.

"Розумні" годинники Amazfit GTS 2e отримали прямокутний AMOLED-дисплей діагоналлю 1,65 дюйма з роздільною здатністю 348x442 пікселів, а модель Amazfit GTR 2e – круглий 1,39-дюймовий дисплей (454x454 точки). Обидва пристрої з захистом корпусу від води за стандартом 5ATM представлені в яскравих кольорах: так, для GTS 2e виробник серед інших варіантів пропонує рожевий і зелений ремінці, а для GTR 2e – салатовий.

Новинки вже доступні для попереднього замовлення в Китаї за ціною $ 120.

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