Huami анонсувала смарт-годинник Amazfit Pop: відео

Виробник наручних пристроїв Huami опублікував відеоролик-анонс нових смарт-годинників Amazfit Pop. Компанія розкрила ключові особливості новинки, її дизайн, а також назвала дату надходження гаджета у роздрібний продаж.

З короткометражного відеоролика можна зробити такі висновки: Amazfit Pop отримає 1,43-дюймовий дисплей з можливістю вибору одного з 50 циферблатів і підтримку бездротового модуля NFC, що вказує на можливість здійснення безконтактних платежів.

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Крім того, виробник подбав про інтеграцію просунутого менеджера тренувань. Гаджет уміє розпізнавати до 60 видів вправ. Такий спортивний асистент здатний у режимі реального часу контролювати частоту скорочення серця, а також рівень кисню в крові.

Вага Amazfit Pop складе 31 грам. Смарт-годинник захищений від попадання пилу і вологи за стандартом IP68. За запевненням Huami, автономність пристрою становить до 9 днів.

Передзамовлення на новинку буде відкрите 21 жовтня. У роздробі ж Amazfit Pop з'являться в листопаді.

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