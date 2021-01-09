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До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля

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До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля - фото 1

З 1 січня 2021 року в Україні помінялися суми збору при першій реєстрації легкового автомобіля. Це пов'язано з тим, що піднялися суми мінімального прожиткового мінімуму. Про це розповіли на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Так, суми зборів при першій реєстрації легкового автомобіля підвищилися і тепер доведеться викласти більше. Йдеться про обов'язкове державне страхування, позаяк суми цих нарахувань пов'язані з розмірами прожиткового мінімуму.

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Суми зборів на обов'язкове державне страхування

Автомобілістам, які реєструють автомобіль вартістю до 374 550 гривень доведеться віддати на збір 3% від вартості машини.

За автомобілі вартістю від 374 550 гривень до 658 300 гривень доведеться сплатити 4% збору.

А за машини, які коштують понад 658 300 гривень доведеться викласти ще +5% до збору від вартості авто.

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Джерело: facebook
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