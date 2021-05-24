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Гороскоп на 25 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 25 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні для того, щоб позбутися від неприємного відчуття, не шукай прихованого ворога, а будь приємнішим з усіма. Необхідно з усіма підтримувати добрі стосунки: і з начальством, і з друзями, і зі знайомими.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, якщо твої стосунки зав'язалися недавно, приготуйся до того, що почуття і думки, які партнер приховував від тебе, перестануть бути таємницею. Дозволь собі мріяти та втілювати найсміливіші думки у реальність.
Телець
Тельці, гордість є, але зараз найкраща тактика – це бути другим номером. Чи не здається, що на роботі тобі хтось сильно заздрить? У тебе несподівано з'явиться кілька нових, дуже перспективних знайомих.
Близнюки
Близнюки, самотні люди в цей період будуть відчувати підвищений інтерес з боку протилежної статі. Допомога знайомих, або навіть просто порада, можуть сильно вплинути на подальший розвиток подій у твоєму житті.
Рак
Раки, у професійній діяльності варто відповідально підходити до своїх службових обов'язків. Щоб ти не задумав – купити, отримати або виграти, все вийде. Везіння є!
Лев
Леви, допоможи коханій людині розкритися, і вона розповість тобі про себе буквально все. В кінці дня виникне цілком реальна небезпека розвитку запальних процесів області вухо-горло-ніс.
Діва
Діви, постарайся зупинити свій вибір на комусь чи чомусь одному, інакше ти ризикуєш залишитися біля "розбитого корита". Проявляй обережність і обмеж заняття небезпечними видами спорту.
Терези
Терези, це сприятливий час для догляду за зовнішністю. Масажі, косметичні процедури, всілякі маски – допоможуть підготуватися до літа. Контролюй свої емоції, дуже важливо нікого не образити ні словом, ні будь-якою дією.
Скорпіон
Скорпіони, грошові надходження, на які ти дуже розраховуєш, можуть надійти із запізненням. Постарайся міцніше закріпити завойовані позиції. Багато що буде залежати від покровителів.
Стрілець
Стрільці, в особистому житті настане пора спокою і взаєморозуміння. У деяких пар почуття спалахнуть з новою силою. Будь спокійним і не прогадаєш. У цей день ти перестанеш битися над своїми проблемами самотужки та знайдеш покровителя.
Козеріг
Козероги, краща тактика – на все говори "так". Запропонують підвищення на старій роботі – "так", запропонують нову – теж "так!" У сфері здоров'я необхідно остерігатися переломів і травм. Не допускай переохолодження, одягайся по погоді.
Водолій
Водолії, намагайся покладатися більше на себе, а не на думку навколишніх. У цей період не слід поспішати розширювати сферу діяльності. Обставини та люди бувають мінливі, але зрештою будь-яка ситуація обернеться тобі на користь.
Риби
Риби, у фінансовій сфері можливі певні труднощі. Можливо, ти почнеш шукати додатковий дохід, але, найімовірніше, без успіху. Особливо сильно в цей час Місяць впливає на жінок. Уразливими будуть груди, печінка та жовчний міхур.
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