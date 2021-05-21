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Астрологи вичислили найстійкіші до стресу знаки Зодіаку
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Поєднання зірок, під яким народилася людина, може серйозно впливати на її здатність переносити труднощі. Астрологи вважають, що деякі знаки Зодіаку від природи легко справляються зі стресом.
За даними Міністерства охорони здоров'я США, третина населення планети живе в стані перманентного стресу, а понад 48% осіб впевнені, що в останні п'ять років рівень напруженості в суспільстві збільшився, про це пише purewow. У кого ж ці знаків Зодіаку нерви натягнуті як тонкі струни?
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Стрілець
Під цим знаком народжуються люди, які прагнуть розв'язувати проблеми за допомогою хитрості і вміння пристосовуватися до обстановки. Стресова ситуація – усього лише новий виклик для Стрільців. Вони вміють знаходити плюси навіть там, де інші знаки Зодіаку приходять у відчай.
Козеріг
Стрес для Козерогів – всього лише один з побічних чинників в їх продуманих планах. Вони знають, коли і скільки їм доведеться переживати. І вони більш ніж упевнені, що їх допитливе планування допоможе подолати будь-які труднощі. Тому навантаження на психіку представників цього знака не страшні.
Водолій
Водолії будь-які проблеми сприймають як виклик їх винахідливості і розуму. Стрес для них – стимул рухатися вперед. Без випробувань Водоліям жити нудно, і навантажень на психіку вони не бояться.
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