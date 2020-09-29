Хто зі знаків Зодіаку найбільш вразливі і злопам'ятні

Експерти з астрології назвали знаки Зодіаку, які більше за інших ображаються на всіх і довго не можуть відпустити ситуацію.

За словами астрологів, Скорпіони, наприклад, ніколи не забувають і ніколи не перестають думати про помсту, якщо ви їх колись образили або принизили.

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Згадайте, якими пристрасними вони бувають, і уявіть, як почуття переростають в негативну енергію, спрямовану на вас. Скорпіонів дуже важко змусити пробачити або хоча б трохи проявити поблажливість.

Якщо ви скривдите Тельця, він не пошкодує часу і сил, щоб все це як слід прокрутити у своїй голові. На відміну від Скорпіонів, вони не жадають в такій мірі розплати, але всякий раз, коли ви будете взаємодіяти з ними, Тельці в найдрібніших деталях запам'ятають кожну зроблену вами помилку.

За словами експертів, Козероги можуть прощати кривдників, якщо це не пов'язано з їх кар'єрою або з тим, що має для представників цього знака особливого значення. Але якщо ви, наприклад, лаєте їх перед начальством або змушуєте виглядати нерозумно перед кимось, кого вони хотіли вразити, Козероги вам цього не пробачать і коли-небудь помстяться.

У житті Левів багато людей, тому, якщо ви зробите щось погане стосовно них, особливо якщо це якось вплине на їх самооцінку, вони просто виключать вас зі свого оточення.

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