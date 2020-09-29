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Хто зі знаків Зодіаку найбільш вразливі і злопам'ятні

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Злопам'ятні люди - фото 1
Злопам'ятні люди / factroom

Експерти з астрології назвали знаки Зодіаку, які більше за інших ображаються на всіх і довго не можуть відпустити ситуацію.

За словами астрологів, Скорпіони, наприклад, ніколи не забувають і ніколи не перестають думати про помсту, якщо ви їх колись образили або принизили.

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Згадайте, якими пристрасними вони бувають, і уявіть, як почуття переростають в негативну енергію, спрямовану на вас. Скорпіонів дуже важко змусити пробачити або хоча б трохи проявити поблажливість.

Якщо ви скривдите Тельця, він не пошкодує часу і сил, щоб все це як слід прокрутити у своїй голові. На відміну від Скорпіонів, вони не жадають в такій мірі розплати, але всякий раз, коли ви будете взаємодіяти з ними, Тельці в найдрібніших деталях запам'ятають кожну зроблену вами помилку.

За словами експертів, Козероги можуть прощати кривдників, якщо це не пов'язано з їх кар'єрою або з тим, що має для представників цього знака особливого значення. Але якщо ви, наприклад, лаєте їх перед начальством або змушуєте виглядати нерозумно перед кимось, кого вони хотіли вразити, Козероги вам цього не пробачать і коли-небудь помстяться.

У житті Левів багато людей, тому, якщо ви зробите щось погане стосовно них, особливо якщо це якось вплине на їх самооцінку, вони просто виключать вас зі свого оточення.

Хто зі знаків Зодіаку найбільш вразливі і злопам'ятні - фото 427942

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Джерело: elle
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