Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Зорі та планети рекомендують вам припинити переживати через проблеми в минулому і почати діяти та рухатися вперед. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, зараз ви спілкуєтеся з людиною, яка здатна добре розпланувати власне майбутнє, захопити новими планами та ідеями. Сьогодні ця людина зуміє повпливати на вас в позитивному плані.

Тельці, сьогодні на вас чекає непроста ситуація – невизначене вирішення ситуації. Вашим інтересам може знадобитися захист. Однак, поки ви будете відбиватися від нападників, то можете упустити головне.

Близнюки, сьогодні вам варто звернутися до свого внутрішнього світу, до роботи з власною підсвідомістю. Довіртеся вашому внутрішньому світу і навсправжки займіться аналізом власних снів або давніх переживань.

Раки, сьогодні ви відчуваєте, що, крім ремісничих навичок, вам потрібна в роботі душа. Задані рамки здаються вам тісними, ви вносите власні ідеї, ламаєте шаблони.

Леви, ви прагнете до звільнення від пут свідомості та згубного єднання. У вас є потреба висловити свої почуття, дати волю інтуїції, втілити образи підсвідомості в музиці, віршах, в іншій формі, в тому числі в цілительстві та психотерапії.

Діви, сьогодні для вас настане час розквіту почуттів, коли ви зрозумієте, які потяги, страхи або сумніви мучать вашого партнера, як ви можете йому допомогти як найближчій людині у світі. Ви зможете розібратися в різних нюансах.

Терези, ви повинні чітко уявляти собі, чим і навіщо ви займаєтеся, щоб ясно і самокритично вирішити, як поводитися далі. У бізнесі необхідно дотримуватися правил гри та платити за рахунками.

Скорпіони, Ви можете розраховувати на справедливе і доброзичливе ставлення до себе, але якщо спробуєте домогтися свого нечесним шляхом, то провал забезпечений. Пам'ятайте про це!

Стрільці, сьогодні нерозуміння основних закономірностей буття робить вас іграшкою космічних сил. Ви рано чи пізно стане жертвою чужих інтриг. Але якщо ви глибше пізнаєте цей процес, то можете відвернути від себе згубні наслідки.

Козероги, можливо ви хочете піти з роботи, взагалі змінити рід занять, почати робити те, що дозволить вашим здібностям проявитися по-справжньому. Це стосується в першу чергу професій, пов'язаних з мистецтвом, цілительством та соціальною реабілітацією.

Водолії, сьогоднішній гороскоп для вас означає сприятливий і романтичний період стосунків, коли ви не соромитеся виражати свої почуття, готові зрозуміти та прийняти свого партнера. Ви зрозумієте, що стосується особисто вас, а що просто не підходить.

Риби, деякі сфери життя закриті для вашого раціонального пізнання. Проникнути в них може тільки той, хто навчився покладатися на свою інтуїцію, готовий довіритися космосу і його течіям.

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