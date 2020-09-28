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Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Зорі та планети рекомендують вам припинити переживати через проблеми в минулому і почати діяти та рухатися вперед. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

І ще: Місячний календар стрижок на жовтень 2020: дні, коли стригти волосся

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423113

Овни, зараз ви спілкуєтеся з людиною, яка здатна добре розпланувати власне майбутнє, захопити новими планами та ідеями. Сьогодні ця людина зуміє повпливати на вас в позитивному плані.

Телець

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423115

Тельці, сьогодні на вас чекає непроста ситуація – невизначене вирішення ситуації. Вашим інтересам може знадобитися захист. Однак, поки ви будете відбиватися від нападників, то можете упустити головне.

Близнюки

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423112

Близнюки, сьогодні вам варто звернутися до свого внутрішнього світу, до роботи з власною підсвідомістю. Довіртеся вашому внутрішньому світу і навсправжки займіться аналізом власних снів або давніх переживань.

Рак

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423108

Раки, сьогодні ви відчуваєте, що, крім ремісничих навичок, вам потрібна в роботі душа. Задані рамки здаються вам тісними, ви вносите власні ідеї, ламаєте шаблони.

Лев

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423118

Леви, ви прагнете до звільнення від пут свідомості та згубного єднання. У вас є потреба висловити свої почуття, дати волю інтуїції, втілити образи підсвідомості в музиці, віршах, в іншій формі, в тому числі в цілительстві та психотерапії.

Діва

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423111

Діви, сьогодні для вас настане час розквіту почуттів, коли ви зрозумієте, які потяги, страхи або сумніви мучать вашого партнера, як ви можете йому допомогти як найближчій людині у світі. Ви зможете розібратися в різних нюансах.

Терези

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423110

Терези, ви повинні чітко уявляти собі, чим і навіщо ви займаєтеся, щоб ясно і самокритично вирішити, як поводитися далі. У бізнесі необхідно дотримуватися правил гри та платити за рахунками.

Скорпіон

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423109

Скорпіони, Ви можете розраховувати на справедливе і доброзичливе ставлення до себе, але якщо спробуєте домогтися свого нечесним шляхом, то провал забезпечений. Пам'ятайте про це!

Стрілець

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423114

Стрільці, сьогодні нерозуміння основних закономірностей буття робить вас іграшкою космічних сил. Ви рано чи пізно стане жертвою чужих інтриг. Але якщо ви глибше пізнаєте цей процес, то можете відвернути від себе згубні наслідки.

Козеріг

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423117

Козероги, можливо ви хочете піти з роботи, взагалі змінити рід занять, почати робити те, що дозволить вашим здібностям проявитися по-справжньому. Це стосується в першу чергу професій, пов'язаних з мистецтвом, цілительством та соціальною реабілітацією.

Водолій

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423116

Водолії, сьогоднішній гороскоп для вас означає сприятливий і романтичний період стосунків, коли ви не соромитеся виражати свої почуття, готові зрозуміти та прийняти свого партнера. Ви зрозумієте, що стосується особисто вас, а що просто не підходить.

Риби

Гороскоп на 29 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 423107

Риби, деякі сфери життя закриті для вашого раціонального пізнання. Проникнути в них може тільки той, хто навчився покладатися на свою інтуїцію, готовий довіритися космосу і його течіям.

До теми: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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