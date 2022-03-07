Хто в ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку якнайшвидше

Виявляється, декілька країн Європейського союзу не хочуть, щоб Україна набула статусу кандидата в члени ЄС цього тижня. Серед таких країн Німеччина та Нідерланди.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на дипломатів.

Це важливо: Кіберполіція почала приймати допомогу у криптовалюті: куди перераховувати кошти

Зокрема, йдеться про Німеччину та Нідерланди. Країни хочуть, щоб спочатку виконавчий орган ЄС висловив свою думку щодо готовності України до процесу набуття членства, перш ніж ухвалювати політичне рішення, розповіли співрозмовники Bloomberg.

За словами одного з дипломатів, ці країни хочуть зосередитись на наданні практичної підтримки Україні для припинення війни. А не для того, щоб розпочати процес, який може зайняти щонайменше десятиліття.

Лідери ЄС обговорять запит України на дводенній зустрічі біля Парижа, ймовірно, у четвер, 10 березня.

Хто в ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку якнайшвидше

І ще: Що робити з внутрішньою і зовнішньою агресією: поради психологів