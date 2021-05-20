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Хто став новим міністром охорони здоров'я

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Олег Ляшко - новий глава МОЗ - фото 1
Олег Ляшко - новий глава МОЗ / Слово і Діло

Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка очільником МОЗ замість Максима Степанова.

У Верховній Раді прийняли рішення призначити на посаду глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, який вже займав крісло заступника міністра та санітарного лікаря, передає Радіо Maximum.

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За таке рішення проголосувало 262 народних депутатів, проти – 17, утримались – 73. Фракції "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – за життя" та "Голос" не підтримали висунення Ляшка на пост очільника МОЗ. Відзначимо, що 18 травня Рада звільнила з цієї посади Максима Степанова та розглядала трьох кандидатів.

facebook.com/viktor.liashko - фото 460258
facebook.com/viktor.liashko

Сам Ляшко наголосив, що готовий відповідати за всі свої дії у ролі міністра.

"Я не можу відповідати і робити ремарки про те, що я щось "зруйнував", "не побував", не будучи очільником профільного відомства. Давайте оцінювати роботу міністрів після того, як вони пропрацюють хоча б перші 100 днів", – заявив він.

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