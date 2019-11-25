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Хто став найкращим легкоатлетом світу

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Кіпчоге - фото 1
Кіпчоге / twitter

Спортсмен Эліуд Кіпчоге виграв у престижній номінації від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Легендарний кенійський легкоатлет Эліуд Кіпчоге, олімпійський чемпіон-2016 у марафоні, став спортсменом року за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

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World Athletics (раніше IAAF) визнала Эліуда Кіпчоге і американську бігунку Далайлу Мухаммад найкращими легкоатлетами 2019 року.

Нагадаємо, у 2019 році 34-річний Кіпчоге здобув перемогу в Лондонському марафоні, а також став першим в історії спортсменом, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за дві години. Однак, цей рекорд є неофіційними, бо встановлений він на змаганнях, що проводяться не під егідою World Athletics.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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