Хто став найкращим легкоатлетом світу

Спортсмен Эліуд Кіпчоге виграв у престижній номінації від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Легендарний кенійський легкоатлет Эліуд Кіпчоге, олімпійський чемпіон-2016 у марафоні, став спортсменом року за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

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World Athletics (раніше IAAF) визнала Эліуда Кіпчоге і американську бігунку Далайлу Мухаммад найкращими легкоатлетами 2019 року.

Нагадаємо, у 2019 році 34-річний Кіпчоге здобув перемогу в Лондонському марафоні, а також став першим в історії спортсменом, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за дві години. Однак, цей рекорд є неофіційними, бо встановлений він на змаганнях, що проводяться не під егідою World Athletics.

Proud to be named @WorldAthletics Male Athlete of the Year again. It was a truly historic year. #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/Gjt4Vutxqx — Eliud Kipchoge - EGH (@EliudKipchoge) November 24, 2019

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