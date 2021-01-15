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Хто став найбільш високооплачуваною моделлю 2020 року: гарячі фото 18+
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Актриса і модель Кара Делевінь стала найбагатшою моделлю Британії к 2020 році. Її стан, що оцінювали у 30,2 млн фунтів стерлінгів, за минулий рік зріс ще на 15,7 млн.
28-річна модель і зірка фільмів Паперові міста і Валеріан Кара Делевінь знову стала найбільш високооплачуваною моделлю 2020 року за версією видання The Sun. За минулий рік вона заробила 15,7 млн фунтів.
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В цілому, стан моделі зараз оцінюють в 35,8 млн фунтів, і Кара Делевінь вже другий рік поспіль лідирує в списку найбільш високооплачуваних моделей, і судячи з усього, не збирається зупинятися на досягнутому.
Друге місце в рейтингу дісталося моделі Кейт Мосс, її дохід за рік виріс на 9 млн фунтів стерлінгів. А трійку лідерів замикає Роузі Хантінгтон-Вайтлі одна з "ангелів" Victoria's Secret, за 2020 рік вона заробила 8 млн фунтів. У списку найбільш високооплачуваних моделей також Наомі Кемпбел і Джордан Данн, але їх дохід за минулий рік склав трохи менше: 5 і 2,2 млн фунтів стерлінгів.
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