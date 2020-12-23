Дівчина Бонда засвітила груди в розкішній сукні

Відома актриса і модель Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя", здивувала шанувальників відвертою сукнею: красуня блиснула оголеними грудьми.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала сексуальний кадр, на якому позує в дзеркальній кімнаті, в красивому платті смарагдового кольору з довгими руками, золотим принтом і боа на талії.

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Верх наряду практично повністю прозорий, зону декольте ледь прикриває смарагдова вставка. Ракурс актриси дозволяє розглядати її оголені груди і стрункі ноги. Свій образ "дівчина Бонда" доповнила прозорими туфлями з золотистими кільцями на невисокому каблуці, легким макіяжем і розпущеним волоссям.

Шанувальники бурхливо відреагували на відвертий кадр зірки і відзначили, що у неї дуже цікавий наряд: "А ви гаряча штучка!", "Чудова", "Ця жінка така красива", "Якби краса була часом, ти була б вічністю", – написали фоловери. У 41 рік Ольга Куриленко виглядає чудово!

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