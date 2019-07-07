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Хто стане новим головним героєм фільму Маска

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Річардсон також планує розкрити темну сторону персонажа - фото 1
Річардсон також планує розкрити темну сторону персонажа / screenrant

Творець коміксу Маска Майк Річардсон поділився в інтерв'ю своїми ідеями з приводу можливого ремейка.

Раніше головну роль грав Джим Керрі.

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"Я б хотів побачити в цій ролі хорошу комедійну актрису. У мене вже є одна на прикметі, але я не стану розкривати імен. Щоб вона погодилася, її доведеться довго переконувати. Але ніколи не дізнаєшся, що може трапитися в майбутньому. Тому подивимося", – каже Річардсон.

Цікаво, що в коміксах жінки вже приміряли на себе образ Маски. Автор також зазначив, що вся принадність Маски полягає в тому, що її може отримати будь-яка людина. Річардсон також планує розкрити темну сторону персонажа, який в коміксах набагато жорсткіший, аніж був герой Джима Керрі.

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Джерело: screenrant
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