Хто швидший: ентузіасти влаштували гонку між Lamborghini Urus і Audi RS6

Автори YouTube-каналу Archie Hamilton Racing організували дрег-заїзд між Lamborghini Urus і Audi RS6 Avant. Обидва автомобілі оснащені турбомотором V8 4.0 TFSI, повнопривідною трансмісією і мають у своєму розпорядженні 600 і 650 кінських сил відповідно.

"Турбовісімка" на Lamborghini Urus розвиває 650 кінських сил і 850 Нм крутного моменту, розганяючи кросовер до першої "сотні" за 3,6 секунди. Максимальна швидкість при цьому становить 305 кілометрів на годину.

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Причому для позашляховика це не межа: майстерня 1016 Industries з Маямі вже запропонувала пакет доопрацювань, який підніме потужність "Уруса" до 852 кінських сил, і без втрати заводської гарантії.

Під капотом Audi RS 6 Avant – 600 кінських сил і 800 Нм моменту. Універсал прискорюється з місця до ста за ті ж 3,6 секунди, також досягаючи максимальних 305 кілометрів на годину. Але якщо цього мало, то фахівці з Wheelsandmore готові за суму у 42 000 євро замінити турбокомпресори, керуючий софт і встановити на машину безкаталізаторний даунпайп, що підвищить віддачу до 1010 кінських сил і 1250 Нм крутного моменту.

У результаті заїзду Lamborghini Urus першим перетнув фінішну пряму!

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