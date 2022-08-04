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війна Спростовуємо фейки

Хто підлягає мобілізації під час війни: 3 фейки, які поширюють в мережі

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Хто не підлягає мобілізації - фото 1
Хто не підлягає мобілізації / Генштаб

В Україні триває воєнний стан, а разом з ним і мобілізація. Хто ж саме має найбільші шанси поповнити лави захисників та хто має право на відстрочку – читайте далі.

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 23 серпня. Тож зараз в країні можуть мобілізувати громадян віком від 18 до 60 для виконання військового обов'язку, але є і винятки з правил. Тому у Центрі протидії дезінформації звернули увагу на основні фейки щодо призовників.

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Фейк: Мій брат загинув на війні, тепер і мені прийшла повістка!

Правда: Верховна Рада погодила законопроєкти №7481 та №7352, якими розширила перелік тих, хто не підлягає призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Серед них і родичі загиблих на війні.

Хто підлягає мобілізації під час війни: 3 фейки, які поширюють в мережі - фото 510896
  • Фейк: В законі не зрозуміло хто є близькими родичами загиблого на війні

Правда: У частині 1 ст. 23 Закону є доволі чітке визначення близьких родичів, які не можуть бути мобілізованими: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти

  • Фейк: Чув, що зараз мобілізують навіть науковців!

Правда: Можливість відстрочки від призову мають наукові, науково-педагогічні працівники, однак за умови, що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної чи загальної середньої освіти.

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