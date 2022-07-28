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війна Спростовуємо фейки

Чи скасують виплати військовим: пояснення РНБО

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Фейки про скасування виплат військовослужбовцям - фото 1
Фейки про скасування виплат військовослужбовцям / Генштаб ЗСУ

У мережі активно обговорюють тему виплат українським військовим. І на цьому тлі з'явилось чимало фейків, які не відповідають реальності. Що відбувається з зарплатами військових насправді – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на нову хвилю фейків щодо виплат українським військовослужбовцям. У мережі з'явились тези про те, що захисникам врізають оплату та позбавляють їх джерел доходу. Що не так з такими закидами – читайте далі.

І ще: Фейки про перехід сайтів та установ на українську мову, які поширюються в мережі

  • Фейк: Кабмін скасував виплати військовослужбовцям!

Правда: Кабмін не скасовував виплати та не врізав премії військовослужбовцям. Постанова КМУ №793 від 07.07.2022р. торкається тільки працівників Державної кримінально-виконавчої служби України

Чи скасують виплати військовим: пояснення РНБО - фото 510384
  • Фейк: Але ж я чув, що ця постанова вносить зміни до постанови про військових!

Правда: Дійсно, Постанова КМУ №793 вносить зміни до Постанови КМУ №168 від 28.02.2022р. "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Але зміни у ній жодним чином не скасовують виплати військовослужбовцям

  • Фейк: Але ж ЗМІ писали, що якісь виплати скасували військовим!

Правда: З 19 липня набрав чинності Закон №2352, згідно з яким скасовують обов’язкове нарахування та виплату середнього заробітку мобілізованим працівникам підприємства. Але таким працівникам платитимуть коштом Держбюджету.

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