Хто першим почав сортувати сміття: шокуюче відкриття учених

У сучасному світі нікого не здивуєш сортуванням сміття, але таке правило екології з'явилось значно раніше, аніж можна було уявити.

Учені під час розкопок руїн Помпеїв виявили, що за межами міста були незвичайні купи сміття, адже непотріб було зібрано та посортовано. Тож можна впевнено казати, що звичка сортувати сміття прийшла ще зі Стародавнього Риму.

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Це підтвердила професор Еллісон Еммером з Тулейнського університету (Новий Орлеан), яка разом з іншими археологами займалась вивченням руїн Помпеїв. Уздовж зовнішньої стіни на північній частині міста, яке загинуло через виверження вулкану, розміщувались величезні купи сміття. Також було знайдено шматочки гіпсу та кераміки, тож дослідники зрозуміли, що частина Помпеїв будувалась також зі сміття.

"Різниця в ґрунті дозволяє нам побачити, чи було сміття вироблене в тому місці, де воно було знайдене, або зібране з іншого місця для повторного використання і переробки", – підсумувала Еммерсон.

Ще у Стародавньому Римі сортували сміття

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