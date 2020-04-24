Дерев'яна церква в Чорнобильській зоні уціліла від пожежі: вражаючі фото

На диво, дерев'яний храм 19 століття на території Чорнобильської зони відчуження вцілів навіть після масштабних пожеж, які й досі не завершились у деяких місцях зони. Дивіться унікальні фото!

Церква Святого Архангела Михаїла розташована в покинутому селі Красне (історична назва – Красно), що за 6 км від ЧАЕС та за 25 км від міста Чорнобиля. Цікаво, що своїй назві селище завдячує красивим, доглянутим вулицям та будівлям, які й сьогодні втілюють традиційну культуру Центрального Полісся.

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Відомо, що дерев'яний храм був зведений близько 1800 року. Нині це одна з двох уцілілих церков у зоні відчуження. Перша – діючий Свято-Іллінський храм у Чорнобилі. Також у селищі Товстий Ліс довгий час залишалася Свято-Воскресенська церква періоду козацького бароко, однак у 1996 році, на жаль, вона була знищена пожежею.

Зі встановленням радянської влади церкву Архістратига Михаїла в Красному закрили, а її настоятеля заслали до Сибіру. СРСР неодноразово намагався зрівняти храм із землею, проте мешканці села змогли врятувати його від руйнування. Після аварії на ЧАЕС жителів Красного виселили із зони відчуження, а церква залишилась пустою. Проте, тут і досі проводять службу кілька разів на рік.

Зважаючи на те, що храм у Красному дерев'яний, він зберігся відмінно. На щастя, масштабні пожежі, які охопили зону відчуження в квітні 2020 року, не знищили унікальну пам'ятку. Фотодокази цього розмістив голова Громадської Ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, колишній житель Прип'яті Олександр Сирота. Світлини були зроблені 21 квітня. Дивіться самі:

Фото: Aleksandr Sirota

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