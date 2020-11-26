Хто очолив рейтинг найкращих акторів XXI століття за версією The New York Times

Газета The New York Times представила рейтинг найкращих (наразі) акторів і актрис XXI століття. На першому місці у ньому опинився дворазовий володар премії "Оскар" Дензел Вашингтон. Слідом за ним йдуть Ізабель Юппер і Деніел Дей-Льюїс.

У десятку також увійшли Кіану Рівз, Ніколь Кідман, південнокорейський актор Сон Кан Хо, який зіграв у фільмі "Паразити", італієць Тоні Сервілло, відомий за головною роллю у "Великої красі" Паоло Соррентіно, китайська актриса Чжао Тао, постійно грає у стрічках чоловіка Цзя Чжанке, Віола Девіс і Сірша Ронан.

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"Деякі з цих акторів з'явилися лише недавно, інші працюють вже кілька десятиліть. Роблячи свій вибір, ми орієнтувалися на це століття та дивилися далі Голлівуду. І хоча серед них, безумовно, є зірки та навіть трохи лауреатів "Оскара", але є також характерні актори та справжні хамелеони, герої бойовиків і улюбленці арт-хауса", – відзначили укладачі рейтингу.

Усього в рейтингу 25 імен, ознайомитися з його повною версією можна за цим посиланням.

Нагадаємо, торік Голлівудська асоціація кінокритиків назвала Крістен Стюарт головною актрисою минулого десятиліття. Звання головного актора дісталося Адаму Драйвера. У списку The New York Times вони не з'явилися.

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