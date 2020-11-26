Цей фільм 2020 року став рекордсменом сервісу Hulu

Американський стрімінговий сервіс Hulu назвав фільм 2020 року, який став найпопулярнішим за всю історію існування платформи.

Йдеться про трилер "Під замком" або "Біжи", прем'єра якого відбулася 20 листопада.

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Кінострічка за перший вікенд прокату побила рекорд за переглядами і отримала високі оцінки від світових кінокритиків, які похвалили, як акторський склад, та й оригінальний сюжет. Точних цифр за результатами пошуку представники Hulu поки не називають, але вони дуже раді тому, що викупили права на прокат цього фільму в США.

Трилер став одним з найбільш обговорюваних в соціальній мережі Twitter. Спочатку кінострічку, режисером якої виступив Аніш Чаганті, хотіли випустити в міжнародний прокат до Дня матері, але пандемія коронавірусу порушила всі плани. Втім, в кінотеатрах вона незабаром буде доступна. У центрі сюжету "Під замком" виявляється мати, яка виховує і ростить свою дочку, прикуту до інвалідного крісла, в повній ізоляції від світу. І в один момент дівчинка починає розуміти, що навколо відбувається щось дивне.

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