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Цей фільм 2020 року став рекордсменом сервісу Hulu

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Американський стрімінговий сервіс Hulu назвав фільм 2020 року, який став найпопулярнішим за всю історію існування платформи.

Йдеться про трилер "Під замком" або "Біжи", прем'єра якого відбулася 20 листопада.

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Кінострічка за перший вікенд прокату побила рекорд за переглядами і отримала високі оцінки від світових кінокритиків, які похвалили, як акторський склад, та й оригінальний сюжет. Точних цифр за результатами пошуку представники Hulu поки не називають, але вони дуже раді тому, що викупили права на прокат цього фільму в США.

Трилер став одним з найбільш обговорюваних в соціальній мережі Twitter. Спочатку кінострічку, режисером якої виступив Аніш Чаганті, хотіли випустити в міжнародний прокат до Дня матері, але пандемія коронавірусу порушила всі плани. Втім, в кінотеатрах вона незабаром буде доступна. У центрі сюжету "Під замком" виявляється мати, яка виховує і ростить свою дочку, прикуту до інвалідного крісла, в повній ізоляції від світу. І в один момент дівчинка починає розуміти, що навколо відбувається щось дивне.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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