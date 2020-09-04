Володимир Кличко презентував на подіумі уніформу міської комунальної служби: фото

Легендарний український боксер Володимир Кличко спробував себе в ролі моделі і взяв участь в показі мод у рамках Ukrainian Fashion Week. Спортсмен вийшов на подіум Українського тижня моди у формі муніципальної охорони.

Так, 44-річний Володимир Кличко був одягнений в шкіряну жилетку, футболку з принтом українського орнаменту і штани з захисними нашивками на колінах і гомілках. На ногах у нього були чорні черевики, а на голові – бейсболка.

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Це спільний проєкт міської влади Києва і чотирьох дизайнерів – Володимира Демчинського, Кирила Харітонцева, Софії Русинович та Ядвіги Нетікші. Вони презентували по п'ять моделей одягу – для працівників метро, ​​швидкої допомоги, Муніципальної охорони, Київпастрансу та Київзеленбуду. Кожну модель можна адаптувати до реального життя і до реальних потреб працівників міського господарства.

Ініціатором колекції виступив мер Києва Віталій Кличко. Він підкреслив, що давно думає про те, щоб у працівників київських комунальних служб була красивий, стильний та зручний спецодяг.

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