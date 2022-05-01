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війна

Хто може постачати газ для ЄС замість Росії

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Хто замість РФ може постачати газ у Європу - фото 1
Хто замість РФ може постачати газ у Європу / Dane Deaner on Unsplash

Хоч РФ і є найбільшим постачальником газу для європейських країн, однак це не означає, що нема інших конкурентів на ринку. Розповідаємо, хто може забезпечити держави ЄС газом, окрім країни-агресора.

У Центрі протидії дезінформації вирішили пояснити, хто може замінити Росію як постачальника газу для ЄС. Саме "газовий шантаж" у Кремлі використовують для того, щоб просувати власні інтереси, але вони не єдині, хто має такий ресурс.

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В енергетичному балансі Європи саме природний газ складає близько 20%, тим часом Росія є найбільшим постачальником тому, що надає понад 40% він загального імпорту. Тому економічні проблеми РФ, які виникли через санкції, змусили Кремль вимагати оплату за газ у російських рублях.

Хто може постачати газ для ЄС замість Росії - фото 504378

Однак Польща, Болгарія та ще кілька країн ЄС відмовились від таких маніпуляції, тож Газпром тимчасово призупинив їм постачання цього ресурсу. Хоча саме ці країни вирішили не продовжувати контракт з агресором. Тож у Європі знову згадали про "газовий шантаж" з боку РФ.

Не залишився осторонь ситуації й президент США Джо Байден, який наголосив, що "Штати не дозволять Росії шантажувати Європу газом та уникнути наслідків за агресію, використовуючи нафту і газ". Саме тому ЄС та США домовляються про гарантії енергетичного постачання на випадок надзвичайної ситуації.

У такому випадку основними постачальниками нафти та зрідженого газу стануть саме США, Алжир, Австралія, Катар, Саудівська Аравія та Нігерія.

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