Хто кращий: шокуючі цифри нового дослідження про жінок і чоловіків

Нове дослідження ООН демонструє, як люди оцінюють якість роботи жінок та чоловіків, і ці цифри реально дивують. Кого ж вважають кращими серед статей – читайте далі.

В ООН підбили підсумки нового дослідження серед мешканців 75 країн світу, у яких живе близько 80% від усього населення Землі. Виявилось, що 90% опитаних впевнені, що жінки гірші, аніж чоловіки, тобто кожна 9 людина з 10 упереджено ставиться до представниць прекрасної статі. Майже половина опитаних називає кращими політичними лідерами саме чоловіків. І ще 40% мають таку ж думку щодо бізнесу.

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Але найбільше шокує те, що одна третя респондентів виправдовує сімейне насилля, вважаючи, що побої жінок – це норма. До слова, гендер опитаних не впливає на результат дослідження.

"Всі знають, що ми живемо у світі, де домінують чоловіки. Це дослідження допомогло перевести наші переконання в цифри. І ці цифри дійсно шокуючі", – ділиться директор відділу звітів Програми Розвитку ООН Педро Консейсау.

Звісно ж, є й хороші новини: індекс гендерного розриву у різних сферах щороку зменшується. Найкраще це простежити в Австралії, Андоррі, Швеції, Нідерландах, Новій Зеландії та Норвегії, де більшість мешканців не має таких сильних упереджень щодо жінок.

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